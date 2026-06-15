Il ruolo di Paolo Morganti alla Fiorentina sarà ampio e trasversale, con un focus specifico sulla gestione quotidiana del Viola Park. Come riportato da La Nazione, il dirigente dovrà coordinare tutte le attività operative del centro sportivo di Bagno a Ripoli.
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Nazione: “Ecco il lavoro che svolgerà Morganti al Viola Park”
Tra i suoi compiti rientreranno la gestione dei campi da gioco, la programmazione degli interventi di manutenzione, la rizollatura dei terreni e l’organizzazione delle superfici utilizzate dalle varie squadre viola. Un incarico che partirà subito con una verifica approfondita dello stato dei dodici campi presenti nella struttura, tra erba naturale e sintetico.
Nel perimetro delle sue responsabilità rientreranno anche le palestre e gli altri spazi dedicati alla preparazione atletica. Il suo ingresso comporterà inoltre una riorganizzazione interna delle competenze: il team manager Simone Ottaviani verrà alleggerito da alcune incombenze operative, mentre resterà invariato il ruolo di Alessandro D’Angelico nella gestione generale del centro sportivo per le attività non direttamente legate all’ambito sportivo.
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