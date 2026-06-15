CorSport: Modena su più giovani viola, l’effetto Galloppa accende il mercato

"Tra questi, ci sono per esempio gli autori dei gol decisivi per la vittoria del campionato Primavera, ovvero Kouadio e Braschi, entrambi a segno nel 2-1 contro il Parma valso lo scudetto. Il primo, difensore centrale classe 2006, ha accumulato 8 presenze tra A e Conference League, mentre il secondo, attaccante classe 2006, ha disputato tre partite in prima squadra. Tra i protagonisti della Primavera Viola che hanno già esordito tra i grandi ci sono anche Balbo, terzino sinistro classe 2006, e Puzzoli, fantasista classe 2006. Anche il difensore centrale classe 2007 Kospo è stato spesso aggregato in prima squadra".