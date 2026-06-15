Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: Modena su più giovani viola, l’effetto Galloppa accende il mercato

news viola

CorSport: Modena su più giovani viola, l’effetto Galloppa accende il mercato

CorSport: Modena su più giovani viola, l’effetto Galloppa accende il mercato - immagine 1
Il Modena segue diversi talenti della Fiorentina cresciuti con Galloppa in Primavera.
Redazione VN

Il Corriere dello Sport evidenzia l’interesse del Modena per diversi giovani della Fiorentina, protagonisti della recente stagione della Primavera viola guidata da Daniele Galloppa.

Il tecnico, fresco di un percorso vincente culminato con lo Scudetto Primavera, ha valorizzato numerosi prospetti che ora attirano attenzione anche da club professionistici come quello emiliano.

"Tra questi, ci sono per esempio gli autori dei gol decisivi per la vittoria del campionato Primavera, ovvero Kouadio e Braschi, entrambi a segno nel 2-1 contro il Parma valso lo scudetto. Il primo, difensore centrale classe 2006, ha accumulato 8 presenze tra A e Conference League, mentre il secondo, attaccante classe 2006, ha disputato tre partite in prima squadra. Tra i protagonisti della Primavera Viola che hanno già esordito tra i grandi ci sono anche Balbo, terzino sinistro classe 2006, e Puzzoli, fantasista classe 2006. Anche il difensore centrale classe 2007 Kospo è stato spesso aggregato in prima squadra".

Leggi anche
Primavera, è duello tra due ex Serie A per il post Galloppa
Marchini: “Il ritorno dall’America deve coincidere con l’ora della...

© RIPRODUZIONE RISERVATA