Nel suo editoriale su La Nazione, Giampaolo Marchini sottolinea come il ritorno della dirigenza viola dagli Stati Uniti rappresenti un passaggio decisivo per trasformare gli annunci in fatti concreti. Tra ambizioni dichiarate e consapevolezza dei limiti della stagione appena conclusa, il giornalista richiama la Fiorentina alla necessità di dare sostanza al nuovo corso, evitando che le promesse restino solo slogan in vista del Centenario:
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VIOLA NEWS news viola stampa Marchini: “Il ritorno dall’America deve coincidere con l’ora della chiarezza”
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Marchini: “Il ritorno dall’America deve coincidere con l’ora della chiarezza”
Dal ritorno degli USA nasce il nuovo corso viola: obiettivi chiari ma ora servono fatti concreti
Il ritorno dei vertici viola dagli Stati Uniti deve coincidere con l'ora della chiarezza. Le dichiarazioni del presidente Giuseppe Commisso e del ds Fabio Paratici alla Festa Viola del Valdarno tracciano l'identikit di una Fiorentina che vuole «costruire qualcosa di importante» e che riconosce come una salvezza sofferta non rispecchi le reali ambizioni della città. Tuttavia, lo stesso Commisso ha ammesso che «le parole non bastano» ed è proprio su questo concetto che si gioca la credibilità del nuovo corso. Per non ridurre lo slogan «non penseremo in piccolo» a una vuota formula retorica in vista del Centenario, la società deve operare con coraggio ed efficacia manageriale, mettendo al centro della programmazione sia la sostenibilità economica sia l'innalzamento del tasso tecnico della rosa. Ultima raccomandazione: suggeriamo uno shakerato decaffeinato per dare sollievo a questa estate che si preannuncia calda e laboriosa. Per evitare inutili fibrillazioni.
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