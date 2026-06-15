CorSport: “La promessa della Fiorentina: tornare ai vertici del calcio italiano”

C’era una “promessa” che i dirigenti operativi e la proprietà americana si sono scambiati tra New Jersey e New York: riportare la Fiorentina dove merita di stare per storia, passione popolare e Firenze. Manifesto raccontato in video da Giuseppe Commisso qualche giorno fa e ribadito l’altro ieri dal numero uno del club nella telefonata al Viola Club Valdarno a Loro Ciuffenna, durante la cena evento per ricordare Alessandro “Ciccio” Rialti nel segno della solidarietà: costruire una Fiorentina forte e restituirle l’antico splendore.