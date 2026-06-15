Il Corriere dello Sport racconta i giorni chiave vissuti dalla Fiorentina tra la visita negli Stati Uniti e la definizione delle linee guida del nuovo progetto tecnico.
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Corriere dello Sport
Fiorentina, summit con Commisso: nasce il nuovo progetto viola
Dal Corriere dello Sport: incontro negli USA con Commisso e definizione dei programmi viola.
Anche la visita negli Stati Uniti alla famiglia Commisso è passata con il suo carico di aspettative e di richieste (ci sarà modo di sapere i dettagli in una conferenza stampa a metà di questa settimana): adesso al Viola Park è il momento di fare la Fiorentina e l’incontro con il presidente e la signora Catherine è servito, oltre che per una conoscenza diretta (da parte di Paratici), per mettere il sigillo ai programmi. E da domani (oggi il rientro dall’America) si comincerà a dare forma all’organico di Grosso.
Il summit ha quindi rappresentato un passaggio decisivo per definire le prossime mosse del club.
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