Fiorentina, summit con Commisso: nasce il nuovo progetto viola

Anche la visita negli Stati Uniti alla famiglia Commisso è passata con il suo carico di aspettative e di richieste (ci sarà modo di sapere i dettagli in una conferenza stampa a metà di questa settimana): adesso al Viola Park è il momento di fare la Fiorentina e l’incontro con il presidente e la signora Catherine è servito, oltre che per una conoscenza diretta (da parte di Paratici), per mettere il sigillo ai programmi. E da domani (oggi il rientro dall’America) si comincerà a dare forma all’organico di Grosso.