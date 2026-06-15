CorSport: “Budget, cessioni e giovani: ecco il piano mercato della Fiorentina”

C’è un budget fissato da integrare con le cessioni, a cui si sta dedicando un ristretto gruppo di lavoro al fine di ottenere il massimo ritorno economico: siccome ambizione (senza follie) è la parola che farà compagnia al mercato viola, magari ci potrà essere un extra-budget a fine mercato in caso di necessità per alzare il livello qualitativo. Ancora regole, cioè il mezzo: riduzione del monte ingaggi, fiducia ai giovani e meglio ancora se italiani per dare una mano al nostro calcio, sinergia con la città in tutte le varie forme. E dove c’è un mezzo c’è un fine ha insegnato un famoso figlio della Firenze che fu: massima apertura verso Grosso per soddisfare le sue esigenze e la sua idea di calcio dinamico e identitario.