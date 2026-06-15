La Fiorentina ha avviato ufficialmente la ricerca del nuovo allenatore della Primavera dopo l’addio di Daniele Galloppa, destinato a firmare con il Modena. Come riporta La Nazione, la scelta sarà condivisa tra il responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni e il direttore sportivo Fabio Paratici, che avrà un ruolo determinante nell’individuazione del profilo giusto.
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Primavera, è duello tra due ex Serie A per il post Galloppa
L’obiettivo del club è chiudere la questione entro il 20 giugno, così da poter programmare senza ritardi la prossima stagione. La linea tracciata dal Viola Park appare chiara: per la guida della Primavera si andrà su una soluzione esterna, escludendo quindi ipotesi interne.
In questo senso, si è raffreddata la candidatura di Marco Capparella, nonostante l’ottimo percorso culminato con la vittoria del Torneo di Viareggio con l’Under-18.
Secondo quanto filtra, la Fiorentina sarebbe orientata su un profilo non legato direttamente a Paratici e riconducibile all’identikit di un ex calciatore di Serie A, ritiratosi da pochi anni e con esperienza da centrocampista. Tra i nomi valutati figurano Marco Parolo, Alessandro Diamanti e il fiorentino Daniele Buzzegoli, attualmente reduce dalla promozione in Primavera 1 con il Como Under-20.
Profili diversi, ma accomunati dall’idea del club: un tecnico con esperienza recente, idee innovative e capacità di accompagnare la crescita dei giovani talenti viola.
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