Primavera, è duello tra due ex Serie A per il post Galloppa

La Fiorentina ha avviato ufficialmente la ricerca del nuovo allenatore della Primavera dopo l’addio di Daniele Galloppa, destinato a firmare con il Modena. Come riporta La Nazione, la scelta sarà condivisa tra il responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni e il direttore sportivo Fabio Paratici, che avrà un ruolo determinante nell’individuazione del profilo giusto.