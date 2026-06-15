Amatucci chiude la stagione al Las Palmas: playoff sfumati e ritorno a Firenze

Si è conclusa la stagione di Lorenzo Amatucci in Spagna. Il centrocampista classe 2004 di proprietà della Fiorentina, in prestito al Las Palmas, ha visto sfumare il sogno promozione in Liga dopo la sconfitta in semifinale playoff contro il Malaga.

Nonostante l’esito amaro, il bilancio personale del giocatore resta positivo. Come riportato, Amatucci ha avuto un ruolo centrale nella squadra spagnola, collezionando 42 presenze tra campionato e playoff e diventando una pedina importante nello scacchiere del club di Gran Canaria.