Si è conclusa la stagione di Lorenzo Amatucci in Spagna. Il centrocampista classe 2004 di proprietà della Fiorentina, in prestito al Las Palmas, ha visto sfumare il sogno promozione in Liga dopo la sconfitta in semifinale playoff contro il Malaga.
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Amatucci chiude la stagione al Las Palmas: playoff sfumati e ritorno a Firenze
Lorenzo Amatucci torna alla Fiorentina dopo la stagione al Las Palmas: 42 presenze e playoff sfiorati in Segunda.
Nonostante l’esito amaro, il bilancio personale del giocatore resta positivo. Come riportato, Amatucci ha avuto un ruolo centrale nella squadra spagnola, collezionando 42 presenze tra campionato e playoff e diventando una pedina importante nello scacchiere del club di Gran Canaria.
Il Las Palmas non eserciterà il diritto di riscatto e il centrocampista farà quindi ritorno a Firenze. Per lui, però, il rientro in viola rappresenta solo una tappa intermedia: l’obiettivo della Fiorentina è quello di valutare subito il suo futuro in vista della prossima stagione. Lo scrive Il Corrire dello Sport.
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