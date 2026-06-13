Gazzetta: “Assalto Juve a Ndour. Per convincere i viola sul tavolo una contropartita”

Il gioiello della Fiorentina, protagonista di recente anche con l'Italia sperimentale di Silvio Baldini nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, ha stregato la nuova dirigenza bianconera per fisicità e doti tecniche. Trattare con il club di Commisso , tuttavia, non si preannuncia affatto semplice. L'operazione, scrive la Rosea , si presenta come un vero e proprio rompicapo per due motivi fondamentali: in primis, la Fiorentina considera Ndour un punto di equilibrio imprescindibile in vista della prossima stagione ; in secondo luogo, sulla testa del classe 2004 pende una pesante clausola che costringerebbe i viola a versare il 50% della futura rivendita nelle casse del Paris Saint-Germain .

La contropartita

Per sbloccare lo stallo e provare a convincere la Fiorentina, la Juventus è pronta a calare una contropartita tecnica: il cartellino diFabio Miretti. Il centrocampista bianconero è un profilo stimato e seguito da tempo in riva all'Arno, e il suo inserimento nell'affare potrebbe rivelarsi tutt'altro che banale per far vacillare la resistenza viola. Resta da capire quale sarà la reale risposta della Fiorentina di fronte all'assalto per Ndour, ma l'asse di mercato tra Firenze e Torino promette già di infiammarsi.