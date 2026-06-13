Carnevali alla Juventus: il Sassuolo pensa a Roberto Goretti

Il Sassuolo starebbe pensando seriamente a Roberto Goretti per raccogliere l'eredità del dg Giovanni Carnevali, passato alla Juventus. Il club neroverde - scrive La Nazione - sarebbe infatti alla ricerca di una figura di riferimento per la nuova area sportiva e avrebbe in tal senso individuato nel direttore tecnico della Fiorentina il profilo più adeguato.

GLI OSTACOLI

Gli ostacoli, però, sembrano superiori ai margini di trattativa. Il primo riguarda la Fiorentina stessa. Paratici considera Goretti un braccio destro imprenscindibile e tra i due si è creato in pochi mesi un feeling forte. Il secondo è legato alla natura del ruolo. Goretti si è sempre sentito più uomo di campo che dirigente da scrivania, mentre il posto lasciato libero da Carnevali richiederebbe soprattutto una figura manageriale. Inoltre, a gestire il mercato, il Sassuolo ha già da oltre due anni Francesco Palmieri, uomo chiave nel percorso di rinascita del club emiliano dopo la retrocessione e nella recente scelta di Alberto Aquilani come allenatore. Difficile, quindi, che questo rumor si trasformi in una pista concreta. Anche perché Goretti sarà impegnato con gli esuberi. Richardson, dopo l'esperienza al Copenaghen, è tornato nel mirino del Nizza che lo seguiva già la scorsa estate, mentre Matias Moreno, reduce da 29 presenze con il Levante, piace allo Strasburgo. Difficile che gli spagnoli lo riscattino per i 15 milioni pattuiti un anno fa. Attenzione, poi, a Giovanni Fabbian per il quale si è mosso il Friburgo, mentre Nicolas Valentini è seguito in Argentina dall'Independiente, ma resta orientato a proseguire la propria esperienza in Italia dopo l'anno vissuta al Verona.