La Fiorentina cercherà rinforzi anche a centrocampo per la prossima stagione. Secondo La Nazione, per la mediana c'è da registrare il nome Mohamadou Kanté. Classe 2005, è di proprietà del West Ham, reduce dalla retrocessione in Championship. Concorrenza importante per un calciatore che ancora deve sbocciare, ma caratteristiche riportano dritti all'identikit dell'uomo in mediana che serve a Grosso. Nato a Parigi, il suo contratto col club inglese scadrà il 30 giugno 2031. Secondo Transfermarkt il suo valore di mercato è di un milione. Nella stagione appena conclusasi ha collezionato in totale 32 presenze e 5 gol.
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VIOLA NEWS news viola stampa La Nazione: “Per il centrocampo la Fiorentina guarda in Inghilterra”
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La Nazione: “Per il centrocampo la Fiorentina guarda in Inghilterra”
La Fiorentina sarebbe interessata a un centrocampista del West Ham
Restando a centrocampo, è risaputo l'interesse per Thorstvedt che si è rivelato - scrive sempre La Nazione - molto utile per Grosso (così come Volpato). Il Sassuolo sarà costretto a una cessione in assenza del rinnovo di contratto in scadenza nel 2027. Se ne riparlerà nei prossimi giorni. Sondaggi anche per Miretti della Juventus.
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