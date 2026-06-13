La Nazione: “Per il centrocampo la Fiorentina guarda in Inghilterra”

La Fiorentina cercherà rinforzi anche a centrocampo per la prossima stagione. Secondo La Nazione, per la mediana c'è da registrare il nome Mohamadou Kanté. Classe 2005, è di proprietà del West Ham, reduce dalla retrocessione in Championship. Concorrenza importante per un calciatore che ancora deve sbocciare, ma caratteristiche riportano dritti all'identikit dell'uomo in mediana che serve a Grosso. Nato a Parigi, il suo contratto col club inglese scadrà il 30 giugno 2031. Secondo Transfermarkt il suo valore di mercato è di un milione. Nella stagione appena conclusasi ha collezionato in totale 32 presenze e 5 gol.