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Fortini, nessuna possibilità di prolungamento. I viola cercano acquirenti

Fortini, nessuna possibilità di prolungamento. I viola cercano acquirenti - immagine 1
Niccolò Fortini non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2027, i viola cercano una cessione. Dubbi anche sul riscatto di Solomon
Redazione VN

Un vero e proprio caso da risolvere, con il rischio concreto di perdere un talento a parametro zero. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sportaccende i riflettori su Niccolò Fortini, esterno classe 2006 cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Il giocatore è attualmente in scadenza di contratto nel 2027, ma la trattativa per il rinnovo non è sul tavolo e non c'è alcuna possibilità di un prolungamento. Restare a Firenze un'altra stagione con la scadenza dietro l'angolo è un'ipotesi sul tavolo, ma la Fiorentina vuole trovare una sistemazione a tutti i costi adesso per evitare di perderlo gratis.

Per lui si sono mosse diverse società in Italia e all'estero nel corso dei mesi. Negli ultimi tempi è spuntato il Bournemouth, anche se al momento non viene considerata una pista caldissima. Il ragazzo, dal canto suo, è da sempre affascinato dalla Premier League e, qualora si aprisse uno spiraglio concreto, l'Inghilterra rappresenterebbe la sua priorità assoluta.

Il dubbio Solomon

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Da un esterno basso a uno alto, le strategie di mercato si incrociano. La Fiorentina dovrà infatti prendere una decisione definitiva anche su Manor Solomon. L'impatto dell'esterno con la Serie A era stato inizialmente talmente positivo da convincere i dirigenti viola a procedere con il riscatto. Successivamente, però, i problemi fisici hanno frenato l'entusiasmo iniziale della società, che adesso nutre seri dubbi sulla sua conferma. Per restare a Firenze servirebbe un grosso sconto sui 10 milioni di euro concordati a gennaio con il Tottenham.

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