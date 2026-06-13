Fortini, nessuna possibilità di prolungamento. I viola cercano acquirenti

Un vero e proprio caso da risolvere, con il rischio concreto di perdere un talento a parametro zero. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sportaccende i riflettori su Niccolò Fortini, esterno classe 2006 cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Il giocatore è attualmente in scadenza di contratto nel 2027, ma la trattativa per il rinnovo non è sul tavolo e non c'è alcuna possibilità di un prolungamento. Restare a Firenze un'altra stagione con la scadenza dietro l'angolo è un'ipotesi sul tavolo, ma la Fiorentina vuole trovare una sistemazione a tutti i costi adesso per evitare di perderlo gratis.