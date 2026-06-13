Fazzini vuole convincere Grosso: il 4-3-3 potrebbe aiutarlo

La Nazione si concentra su Jacopo Fazzini, deludente nell'ultima stagione e finito nel mirino di un club di Serie A. Il suo futuro è ancora da decifrare, ma la sua missione è chiara: convincere Fabio Grosso a puntare su di lui. La parola 'fine' sulla sua esperienza a Firenze non è stata ancora scritta. In caso di cessione durante l'estate la minusvalenza è già stata messa in conto dall'area tecnica, ma prima di una decisione definitiva Paratici e Grosso vogliono capire se esistano margini per rilanciare il giocatore in un contesto differenza. E' qui che entra in gioco il sistema visto che nel 4-3-3 immaginato dal nuovo allenatore, Fazzini potrebbe finalmente occupare la zolla che sente la sua: quella di mezzala. Una prospettiva che alimenta la sua voglia di restare in viola. La concorrenza sarà elevata: i riscatti di Fabbian e Brescianini hanno riempito il reparto e la richiesta numero uno di Grosso resta Thorstvedt del Sassuolo. Profilo molto simile per caratteristiche e posizione. Ostacoli importanti, ma non sufficienti a spegnere le ambizioni del centrocampista. Che adesso sogna più che mai di rilanciarsi.