Anche il cuore viola Fazzini in uscita? L’ex Empoli piace ad un club di Serie A

Tifoso viola, proveniente da una famiglia che tifa viola: per Jacopo Fazzini l'arrivo lo scorso anno alla Fiorentina era stato la realizzazione di un sogno, oltre che un grande passo avanti dal punto di vista della propria carriera. Ma dopo quasi un anno ed una stagione difficilissima il mondo è cambiato, con il futuro che ad oggi resta enigmatico. Perché adesso si parla anche di cessione per l'ex Empoli, con il Parma spettatore interessato alla finestra.

Secondo Sky Sport, infatti, Fazzini piace ai ducali, che vogliono innalzare la qualità lì nel mezzo. Resta da capire cosa pensa di lui Fabio Paratici, ma anche e soprattutto Fabio Grosso, così come resta da capire cosa voglia fare lo stesso calciatore. Che della rosa viola è stato tra i più sacrificati tatticamente e tecnicamente nell'ultima maledetta stagione, come ha ricordato spesso in conferenza lo stesso Paolo Vanoli. Vedremo nelle prossime settimane, allora, se ci saranno i margini per una ripartenza di Fazzini in viola o se, appunto, dopo appena un anno dovrà già salutare la sua amata Fiorentina.