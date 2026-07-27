Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha affrontato diversi temi legati all’attualità viola, soffermandosi sia sul mercato in entrata che sulle possibili operazioni in uscita. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv “Mastantuono? Ho dei dubbi” Galli frena e avverte: “Il Como può tentare Kean”
news viola
“Mastantuono? Ho dei dubbi” Galli frena e avverte: “Il Como può tentare Kean”
Galli analizza il mercato viola: perplessità su Mastantuono e un avvertimento su Kean, col Como pronto a tentare l'assalto all'attaccante
Mastantuono? Non so se il gioco valga la candela. È un ragazzo giovane, sicuramente di grande prospettiva, ma il salto dal calcio argentino a quello europeo non è mai scontato
Sull'interesse del Como per Kean—
Credo che il Como possa fare sul serio per Kean. Ha una proprietà molto solida e le risorse economiche per presentare un’offerta importante. Se dovesse arrivare una proposta adeguata, la Fiorentina si troverebbe inevitabilmente a fare delle valutazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA