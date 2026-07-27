Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv “Mastantuono? Ho dei dubbi” Galli frena e avverte: “Il Como può tentare Kean”

news viola

“Mastantuono? Ho dei dubbi” Galli frena e avverte: “Il Como può tentare Kean”

“Mastantuono? Ho dei dubbi” Galli frena e avverte: “Il Como può tentare Kean” - immagine 1
Galli analizza il mercato viola: perplessità su Mastantuono e un avvertimento su Kean, col Como pronto a tentare l'assalto all'attaccante
Redazione VN

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha affrontato diversi temi legati all’attualità viola, soffermandosi sia sul mercato in entrata che sulle possibili operazioni in uscita. Ecco le sue parole:

Mastantuono? Non so se il gioco valga la candela. È un ragazzo giovane, sicuramente di grande prospettiva, ma il salto dal calcio argentino a quello europeo non è mai scontato

Sull'interesse del Como per Kean

—  

Credo che il Como possa fare sul serio per Kean. Ha una proprietà molto solida e le risorse economiche per presentare un’offerta importante. Se dovesse arrivare una proposta adeguata, la Fiorentina si troverebbe inevitabilmente a fare delle valutazioni.

Leggi anche
Bocci: “Consigliai Orsolini ai viola. Mi piacerebbe Zaccagni, rischioso cedere Kaen”
Segui “A pranzo con il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam

© RIPRODUZIONE RISERVATA