Alessandro Bocci è intervenuto oggi al Pentasport di Radio Bruno, per dire la sua sulle ultime di mercato e la squadra viola che si sta formando:
VIOLA NEWS news viola radio e tv Bocci: “Consigliai Orsolini ai viola. Mi piacerebbe Zaccagni, rischioso cedere Kaen”
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Bocci: “Consigliai Orsolini ai viola. Mi piacerebbe Zaccagni, rischioso cedere Kaen”
Alessandro Bocci al Pentasport: "Col QPR tanti errori ma qualcuno mi ha convinto. Fagioli da tenere, cedere Kean è rischioso, Nazionale surrele"
Quella della Nazionale, una vicenda surreale. Maldini, che voleva a tutti i costi Pirlo, sta parlando con Malagò: credo sia il colloquio decisivo per le dimissioni sia sue che di Leonardo.
Le prime impressioni—
Contro il QPR, mi è sembrato di vedere una squadra con ancora tanti errori, per esempio quelli difensivi. Ma ho visto anche tanti bei movimenti e spostamenti di Atta e Jimenez che può giocare anche alto, visto che non penso che la Fiorentina compri quattro esterni.
Sul mercato e i nomi più caldi—
Ho paura che Dodo e Fortini possano entrambi partire. In questo momento, la Fiorentina può sacrificare più Kean che Fagioli. Se arriva Thorstvedt qualcuno tra Brescianini e Fabbian partirà. E qualcuno perderà spazio, forse Mandragora. Il fatto che la Fiorentina stia cercando un centravanti testimonia che Kean potrebbe partire, ma quel centravanti non è Castro, che va alla Roma. Cedere Kean è un rischio. Zaccagni è un giocatore che abbina qualità a quantità, è più attaccante che ala pura, però la Fiorentina ha bisogno di gente che faccia gol, quindi non mi dispiacerebbe. Ma penso che sia difficile da raggiungere, anche perché non è il tipo di giocatore che Paratici va a cercare, data soprattutto l'età. Stimo Orsolini dai tempi dell'Under 20, è forte ma discontinuo, lo consigliai alla Fiorentina.
Su un famoso ex viola...—
Vlahovic? Vado oltre l'idea della "persona" e lo riprendo subito. Lo preferisco anche a Lukaku.
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