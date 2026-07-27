Italia, Pirlo chiarisce: “Scoperto di non essere candidato ct. Sono amareggiato”

Le parole di Andre Pirlo dopo aver scoperto di non essere più candidato alla panchina della Nazionale italiana

Redazione VN 27 luglio - 12:06

Andrea Pirlo era il nome in cima alla lista di Maldini e Leonardo come nuovo ct della Nazionale. Tuttavia, le polemiche delle ultime ore hanno portato Malagò a fare marcia indietro. L'ex centrocampista ha voluto esprime la propria opinione in merito alla questione attraverso una storia pubblicata su Instagram:

Dopo aver appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana, ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti. Negli ultimi giorno ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di commissario tecnico della Nazionale Italiana.

Nel corso della mia carriera, prima da calciatore e oggi da allenatore, ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei Paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche nasce nell’ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono.

Desidero ringraziare Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia che mi hanno dimostrato. Conosco la loro competenza, la loro serietà e l’amore che hanno sempre dedicato al calcio italiano. Mi rammarica che una scelta di carattere sportivo sia stata rapidamente trascinata in un confronto pubblico che ha finito per attribuire alla mia persona significati e intenzioni che non mi appartengono. L’amore per l’Italia non dipende da un incarico. Fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi, sempre.