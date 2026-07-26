Nazionale, Pirlo pista complicata: come risolvere il nodo dello sponsor russo

Dopo la risposta negativa di Guardiola alla chiamata di Leonardo e Maldini, i riflettori sono stati puntati su Andrea Pirlo

Dopo la risposta negativa di Guardiola alla chiamata di Leonardo e Maldini, i riflettori sono stati puntati su Andrea Pirlo. Tuttavia, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, ci sono tante incertezze in merito alla sua candidatura soprattutto dopo la questione politica esplosa attorno all'ex centrocampista.