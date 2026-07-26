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Nazionale, Pirlo pista complicata: come risolvere il nodo dello sponsor russo

Nazionale, Pirlo pista complicata: come risolvere il nodo dello sponsor russo - immagine 1
Dopo la risposta negativa di Guardiola alla chiamata di Leonardo e Maldini, i riflettori sono stati puntati su Andrea Pirlo
Redazione VN

Dopo la risposta negativa di Guardiola alla chiamata di Leonardo e Maldini, i riflettori sono stati puntati su Andrea Pirlo. Tuttavia, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, ci sono tante incertezze in merito alla sua candidatura soprattutto dopo la questione politica esplosa attorno all'ex centrocampista.

La questione centrale riguarda i rapporti di Pirlo con uno sponsor russo collegato all’oligarca Sergey Lomakin, presidente dell’United FC, il club degli Emirati Arabi che l’allenatore guida attualmente. Una circostanza già nota alla FIGC, ma che nelle ultime ore ha assunto un peso maggiore, alimentando reazioni in ambito politico e suscitando crescenti dubbi nell’opinione pubblica. Per poter sedersi sulla panchina dell'Italia, Pirlo dovrebbe prima chiudere ogni rapporto con lo sponsor.

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