Amorim blocca Camarda: “Resterà qui con noi”

Intervenuto a Sky Sport dopo l'amichevole tra Milan e Celtic , Ruben Amorim ha parlato così del futuro di Camarda , finito anche nel mirino della Fiorentina nei mesi scorsi.

Le parole sul futuro

"Camarda deve rimanere con noi, credo molto in lui e nei giovani che stanno lavorando con noi. Non voglio parlare di individui ma quello che posso dire è che Camarda rimarrà con noi questa stagione"