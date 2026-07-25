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Amorim blocca Camarda: “Resterà qui con noi”

Amorim blocca Camarda: “Resterà qui con noi” - immagine 1
Il commento sul centravanti
Redazione VN

Intervenuto a Sky Sport dopo l'amichevole tra Milan e Celtic, Ruben Amorim ha parlato così del futuro di Camarda, finito anche nel mirino della Fiorentina nei mesi scorsi.

Le parole sul futuro

—  

"Camarda deve rimanere con noi, credo molto in lui e nei giovani che stanno lavorando con noi. Non voglio parlare di individui ma quello che posso dire è che Camarda rimarrà con noi questa stagione"

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