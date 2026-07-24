Italia, Guardiola dice no alla proposta di Maldini: il motivo della scelta

Pep Guardiola ha detto no alla Nazionale Italiana: la risposta del tecnico spagnolo è arrivata nel corso della notte

Pep Guardiola ha deciso di declinare, nella notte appena trascorsa, la proposta presentatagli da Paolo Maldini e Leonardo per il ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale italiana di calcio. L'ex allenatore di Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City ha preso in considerazione la proposta questa settimana, ma vuole dedicare del tempo alla sua famiglia, ricaricarsi e tornare nel calcio tra un po' di tempo. Secondo gazzetta.it, queste le parole del tecnico spagnolo seguite al declino dell'offerta: "Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento".