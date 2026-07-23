Italia, Guardiola la prima scelta ma c’è distanza sull’ingaggio: offerti 10 milioni

Pep Guardiola è la prima scelta per la Nazionale italiana, ma c'è troppa distanza tra richiesta e offerta in merito all'ingaggio

Il sogno per la Nazionale italiana si chiama Pep Guardiola . E nonostante ci sia un problema di budget finanziario, per certi allenatori si può fare un'eccezione. Ma Maldini e Leonardo sono tornati da Barcellona senza buone notizie.

L'ex Bayern Monaco e Manchester City ha promesso alla famiglia che si sarebbe preso un periodo di riposo. A meno che non siano loro a spingerlo verso l'Italia difficilmente accetterà. In più c'è da considerare la distanza tra richiesta e offerta in merito all'ingaggio: la federazione offre circa 10 milioni, mentre Guardiola ne chiede il doppio.