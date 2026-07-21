Galloppa: “A Modena sono fortunato. Io ed Aquilani abbiamo un percorso simile”

"Mi sento fortunato, all’invidia non penso . Trovare una società così è difficilissimo. Però la parola progetto nel calcio è abusata, tutto dipende dai risultati e nemmeno io potrò esserne esente. Uno pronto non si sente mai. Ma quando sono dentro al campo mi sento al posto giusto."

Il parallelo con Aquilani: "Abbiamo principi molto simili, associarci è facile, ma ho smesso prima di lui e ho iniziato prima ad allenare: la mia idea nasce quando ero in D. La differenza con la prima squadra? Lo sto scoprendo. Il modo di comunicare è diverso. Vedo tanta curiosità, che con il divertimento è una leva forte per l’apprendimento. Qualche trentenne assorbe meno di un ragazzo e ha convinzioni diverse: dipende da chi ti trovi davanti"