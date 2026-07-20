Lutto nel calcio, si spegne a 75 anni la leggenda inglese Keegan

Lutto nel mondo del calcio: addio a Kevin Keegan. La leggenda inglese e due volte Pallone d'Oro si è spenta all'età di 75 anni.

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Kevin Keegan, venuto a mancare all'età di 75 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. L'annuncio è stato dato ufficialmente dalla famiglia attraverso una nota. Solo lo scorso gennaio, l'ex attaccante inglese aveva reso noto pubblicamente di lottare contro un tumore al quarto stadio.

Se ne va una vera e propria leggenda dello sport britannico e internazionale, capace di vincere due Palloni d'Oro consecutivi e di conquistare la Coppa dei Campioni con la maglia del Liverpool. Con la sua morte, il calcio perde uno dei suoi interpreti più iconici e talentuosi di sempre.