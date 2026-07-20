Il mondo del calcio piange la scomparsa di Kevin Keegan, venuto a mancare all'età di 75 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. L'annuncio è stato dato ufficialmente dalla famiglia attraverso una nota. Solo lo scorso gennaio, l'ex attaccante inglese aveva reso noto pubblicamente di lottare contro un tumore al quarto stadio.
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Lutto nel calcio, si spegne a 75 anni la leggenda inglese Keegan
Lutto nel mondo del calcio: addio a Kevin Keegan. La leggenda inglese e due volte Pallone d'Oro si è spenta all'età di 75 anni.
Se ne va una vera e propria leggenda dello sport britannico e internazionale, capace di vincere due Palloni d'Oro consecutivi e di conquistare la Coppa dei Campioni con la maglia del Liverpool. Con la sua morte, il calcio perde uno dei suoi interpreti più iconici e talentuosi di sempre.
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