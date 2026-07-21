Lutto in casa Sarri: è scomparso il padre Amerigo

Grave lutto per Maurizio Sarri. Il tecnico dell'Atalanta ha perso suo babbo Amerigo, scomparso all'età di 97 anni. Amerigo era stato un ciclista tra gli anni 40 e 50, trasmettendo per altro, la passione al figlio Maurizio. A comunicarne la scomparsa è stata l'Atalanta: "Il Presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca, l'Amministratore Delegato Luca Percassi, i dirigenti, lo staff tecnico, i calciatori, tutti i dipendenti ed i collaboratori del Club, si stringono con affetto a Mister Sarri e alla sua famiglia per la scomparsa del padre Amerigo. Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra." Anche la redazione di Violanews.com si unisce alle condoglianze verso la famiglia Sarri.