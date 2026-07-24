Guardiola rifiuta l’Italia. Pirlo verso la panchina azzurra

Pep Guardiola ha detto no all'Italia e la FIGC è pronta a puntare su Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale. La scelta riflette la linea della nuova dirigenza, guidata da Paolo Maldini e Leonardo, che cerca un allenatore in sintonia con la propria filosofia di gioco e disposto a sposare un progetto di rinnovamento del calcio italiano.

I contatti con Pirlo sono già avanzati e l'accordo potrebbe essere definito rapidamente, con un possibile annuncio in occasione del prossimo Consiglio federale. L'idea è quella di affidargli un progetto di lungo periodo, con un contratto fino al Mondiale 2030 e l'obiettivo di ricostruire il movimento partendo dai settori giovanili. L'ingaggio previsto sarebbe intorno a 1,5 milioni di euro a stagione, inferiore a quello che avrebbe richiesto Roberto Mancini. Lo scrive gazzetta.it.