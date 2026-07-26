Clamoroso: se salta Pirlo, Maldini potrebbe dimettersi. La Figc rischia un nuovo caos

Il direttore tecnico azzurro starebbe valutando un passo indietro in seguito ai problemi emersi e legati alla figura di Pirlo

La Figc e di conseguenza la Nazionale azzurra sembrano non voler trovare pace. A seguito dei problemi emersi riguardanti la scelta di Andrea Pirlo come nuovo c.t. dell'Italia e che al momento stanno bloccando la sua assunzione, il direttore tecnico federale Paolo Maldini starebbe pensando a delle clamorose dimissioni. E' quanto emerge nelle ultime ore, come ha riportato poco fa gazzetta.it.