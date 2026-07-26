La Figc e di conseguenza la Nazionale azzurra sembrano non voler trovare pace. A seguito dei problemi emersi riguardanti la scelta di Andrea Pirlo come nuovo c.t. dell'Italia e che al momento stanno bloccando la sua assunzione, il direttore tecnico federale Paolo Maldini starebbe pensando a delle clamorose dimissioni. E' quanto emerge nelle ultime ore, come ha riportato poco fa gazzetta.it.
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Clamoroso: se salta Pirlo, Maldini potrebbe dimettersi. La Figc rischia un nuovo caos
Il direttore tecnico azzurro starebbe valutando un passo indietro in seguito ai problemi emersi e legati alla figura di Pirlo
Il polverone mediatico montato nelle ultime ore da alcuni esponenti politici e parte dell'opinione pubblica avrebbe lasciato di stucco l'ex bandiera rossonera, che non vuol sentir parlare di alternative a Pirlo, né Conte né Mancini, ritenuti profili non adatti al progetto tecnico che avrebbero in mente lui e Leonardo. Dal canto suo, il presidente federale Giovanni Malagò starebbe facendo da mediatore tra le varie parti, cercando di trovare quanto prima una soluzione.
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