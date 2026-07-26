Fabbri punta gli Europei: “Il Ridolfi sembrava il Franchi, anzi visto l’anno scorso…”

Firenze-(Italpress) - Agli Europei di atletica a Birmingam “si va per raccogliere il massimo . Alla fine è inutile nascondersi, sono un metro avanti a tutti come misure in Europa, quindi si va lì per lanciare come ieri, meglio di ieri sera, e basta”. Lo ha detto il pesista azzurro e tifoso della Fiorentina Leonardo Fabbri, vincitore nella serata di sabato con la misura di 22,43 metri, del titolo italiano di lancio del peso ai campionati assoluti in svolgimento allo stadio Ridolfi a Firenze.

“È fondamentale continuare a lanciare sopra i 22 metri, voglio arrivare sopra i 23, 23.06 del record europeo è il mio obiettivo stagionale più grande e per farlo non si può scendere sotto i 22. Quindi molto contento anche di quanto fatto ieri sera. Ho fatto dei bei lanci, però sento sempre che manca qualcosina, quindi questa cosa mi dà molta fiducia per il futuro”, ha aggiunto Fabbri che poi ha spiegato: ”Mi sono divertito ieri sera, tanta gente, è sempre bello vedere lo stadio Ridolfi pieno, mi sono emozionato perché insomma ho imparato a lanciare qua, son cresciuto qua, sentire un pubblico così, da Fiorentina, anzi visto come è stato il Franchi l'anno scorso forse c'era più casino adesso rispetto all'anno scorso in campionato, quindi una bella soddisfazione”.