KO col QPR, ma lampi da Atta. Amnesie in difesa e Kean poco incisivo

La Fiorentina incassa un 3-2 nell'amichevole londinese contro il Queens Park Rangers , un test che ha evidenziato gambe ancora pesanti per la preparazione ma anche i primi segnali interessanti dai nuovi acquisti. Contro un avversario più avanti di condizione, la squadra viola ha alternato vecchie amnesie difensive a sprazzi di buona qualità tecnica.

Come sottolineato nell'analisi de La Repubblica, mister Grosso ha lanciato dall'inizio quasi tutti i nuovi volti: in campo De Gea, Dodò, Brescianini, Viery, Dragusin, Oulai, Ndour, Atta, Jimenez, Gudmundsson e Kean. Nel primo tempo, nonostante il palleggio ordinato, la squadra viola è risultata poco incisiva davanti (se si eccettua un'occasione per Kean), subendo le reti di Madsen su rigore (procurato da un ingenuo Dodo) e Kemper. A riaprire il match prima dell'intervallo ci ha pensato Atta, lesto a ribadire in rete l'assist di Jimenez e confermando ottimi tempi di inserimento.