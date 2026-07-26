La Fiorentina incassa un 3-2 nell'amichevole londinese contro il Queens Park Rangers, un test che ha evidenziato gambe ancora pesanti per la preparazione ma anche i primi segnali interessanti dai nuovi acquisti. Contro un avversario più avanti di condizione, la squadra viola ha alternato vecchie amnesie difensive a sprazzi di buona qualità tecnica.
La Repubblica
KO col QPR, ma lampi da Atta. Amnesie in difesa e Kean poco incisivo
Come sottolineato nell'analisi de La Repubblica, mister Grosso ha lanciato dall'inizio quasi tutti i nuovi volti: in campo De Gea, Dodò, Brescianini, Viery, Dragusin, Oulai, Ndour, Atta, Jimenez, Gudmundsson e Kean. Nel primo tempo, nonostante il palleggio ordinato, la squadra viola è risultata poco incisiva davanti (se si eccettua un'occasione per Kean), subendo le reti di Madsen su rigore (procurato da un ingenuo Dodo) e Kemper. A riaprire il match prima dell'intervallo ci ha pensato Atta, lesto a ribadire in rete l'assist di Jimenez e confermando ottimi tempi di inserimento.
La ripresa: si sblocca Piccoli, ma dietro troppe distrazioni—
Nella ripresa Grosso ha rivoluzionato l'undici inserendo tanti giovani, tra cui il primavera Croci. Il QPR ha trovato subito il 3-1 con Smyth, lesto a sfruttare un'altra disattenzione della coppia Comuzzo-Dodò. La Fiorentina si è poi accorciata sul 3-2 grazie al gol di Piccoli, abile a trasformare un gran pallone servito da Fortini. Nel finale non sono bastate un paio di chance capitate a Mandragora per trovare il pari.
Ora la testa va alla seconda amichevole inglese contro il Watford di Bove, appuntamento utile per alzare il ritmo e ritrovare brillantezza, in particolare da elementi come Kean e Dodò, apparsi ancora lontani dalla miglior condizione.
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