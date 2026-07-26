La Fiorentina corre più veloce sul mercato che sul campo. Se in Inghilterra la squadra di Grosso ha ceduto per 3-2 al QPR nel primo test d'oltremanica (in attesa della sfida del 29 col Watford), a Firenze il ds Fabio Paratici lavora ritmi serrati per consegnare al tecnico i rinforzi necessari a completare la rosa.
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TS: “La Fiorentina corre sul mercato. Kean distratto, per le ali è corsa a 3”
Come riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, l'emergenza di formazione nell'ultima amichevole ha evidenziato la necessità di accelerare. A sinistra, con Brescianini adattato in attesa dell'ok del Real Madrid per Valdepenas (mentre il classe 2006 Balbo è stato ceduto allo Sturm Graz per 1,5 milioni più il 50% sulla futura rivendita), e a destra con Jimenez alzato da ala davanti a Dodò. Sul brasiliano resta vigile il Napoli ed è forte l'interesse dalla Premier League, anche se l'addio non appare imminente. Intanto è sempre più vicino l'arrivo di Joao Mario dalla Juventus: la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore sulla base di un prestito oneroso con riscatto fissato a 9 milioni di euro.
Il rebus attacco, le ali e la mediana—
Oltre ai meccanismi difensivi da rodare, l'amichevole di Londra ha messo in luce un attacco ancora in piena costruzione. Resta un punto interrogativo sul ruolo di centravanti: Kean è apparso opaco e distratto dalle voci di mercato, mentre Piccoli, pur dato in uscita, continua a rispondere a suon di gol per convincere Grosso a confermarlo. Sulle corsie esterne, frenata la pista Mastantuono, Paratici cerca una stretta su uno tra Koleosho, Lang e Cancellieri (su cui c'è anche il Celtic), senza escludere piste lavorate sotto traccia.
Infine, a centrocampo Grosso continua ad alternare Oulai e Fagioli da registi, pur registrando le ottime risposte di Atta, andato ancora a segno con uno dei suoi inserimenti. Sul fronte cessioni, si muove anche il mercato in uscita con il Venezia che sta trattando il difensore argentino Moreno.
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