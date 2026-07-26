TS: “La Fiorentina corre sul mercato. Kean distratto, per le ali è corsa a 3”

Come riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, l'emergenza di formazione nell'ultima amichevole ha evidenziato la necessità di accelerare. A sinistra, con Brescianini adattato in attesa dell'ok del Real Madrid per Valdepenas (mentre il classe 2006 Balbo è stato ceduto allo Sturm Graz per 1,5 milioni più il 50% sulla futura rivendita), e a destra con Jimenez alzato da ala davanti a Dodò. Sul brasiliano resta vigile il Napoli ed è forte l'interesse dalla Premier League, anche se l'addio non appare imminente. Intanto è sempre più vicino l'arrivo di Joao Mario dalla Juventus: la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore sulla base di un prestito oneroso con riscatto fissato a 9 milioni di euro.