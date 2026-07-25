Il Watford di Bove si prepara alla Fiorentina: tris in amichevole al Rostock

Il Watford prosegue il precampionato e si avvicina all'amichevole contro la Fiorentina. Oggi la squadra inglese ha giocato un'amichevole, contro i tedeschi del Rostock, vincendo 3-0 con i gol di Maamma e Nobizada nelle battute iniziali della gara e di Chikovani nel finale di sfida. L'atteso Edoardo Bove, che ritroverà la Fiorentina per la prima volta da avversario il prossimo mercoledì, ha giocato quasi tutta la partita, 86 minuti.