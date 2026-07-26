La Nazione: “Franchi patrimonio della Fiorentina con concessione lunga”

2117: è l'anno in cui terminerà la concessione che la Fiorentina intende ottenere dal Comune di Firenze per lo stadio Franchi. La società viola è pronta a sborsare i 55 milioni di euro necessari a coprire il secondo lotto dei lavori di restyling dell'impianto. Per valutare la proposta il Comune si è affidato ai consulenti del Politecnico di Milano che dovranno analizzare la congruità o meno del piano economico-finanziario. Per rendere la proposta più convincente, nella conferenza dei servizi in programma martedì il club intende mettere sul piatto altri 30 milioni per finanziare arredi, skybox, area hospitality e lavori accessori. In cambio, però, il club chiede una convenzione extra large, poco meno di cento anni (99 per la precisione, ndr). Un tempo tale da rendere il Franchi quasi come un patrimonio della Fiorentina che, a quel punto, potrebbe gestire in autonomia la struttura, i relativi ricavi, le manutenzione ed eventuali nuovi lavori di ammodernamento che si potrebbero rendere necessari nei prossimi 90 anni. Il Franchi si trasformerebbe in un asset vero e proprio per la Fiorentina. Lo riporta La Nazione.