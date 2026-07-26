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FOTO – Grosso rivoluziona la Fiorentina. Dal 4-1-4-1 al 4-3-3: le novità

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Analisi de La Gazzetta dello Sport sulla Fiorentina di Grosso: dal 4-1-4-1 al 4-3-3 nell'amichevole col QPR agli esperimenti a centrocampo
Redazione VN

La Fiorentina di Fabio Grosso inizia a cambiare pelle per archiviare la passata stagione e puntare con decisione al ritorno in Europa. Nel primo tempo dell'amichevole disputata ieri contro il QPR, il nuovo tecnico viola ha schierato dal primo minuto tutti i nuovi acquisti per capirne meglio le caratteristiche, evidenziando fin da subito la voglia di svolta dopo il quindicesimo posto del precedente campionato.

Come analizzato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la rivoluzione passa attraverso gli acquisti già messi a segno (in attesa di definire l'accordo con la Juventus per Joao Mario in prestito con diritto di riscatto). Tra i volti nuovi figurano Dragusin e Viery in difesa, Jimenez a destra, oltre ai rinforzi di peso a centrocampo come Atta e Oulai, che si aggiungono a Fagioli, Ndour e Mandragora.

Gli esperimenti tattici: dal 4-1-4-1 al 4-3-3

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Nel test contro il QPR, Grosso ha alternato diverse soluzioni: si è passati dal 4-1-4-1 del primo tempo al 4-3-3 della ripresa. Curiosità principale al centro del campo, dove Oulai è stato impiegato da regista nei primi 45' e Fagioli nella seconda frazione. Tuttavia si tratta di prove d'estate: Grosso vedrebbe idealmente l'ivoriano come mezzala fisica, valutando Mandragora davanti alla difesa. I veri lavori in corso riguardano però l'attacco e le fasce: in attesa dei rinforzi offensivi dal mercato, Grosso ha dovuto adattare Jimenez ed impiegare Gudmundsson (comunque in uscita), mentre a sinistra manca ancora il terzino titolare (con l'obiettivo Valdepenas del Real Madrid e Brescianini provato nell'emergenza).

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