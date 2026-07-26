FOTO – Grosso rivoluziona la Fiorentina. Dal 4-1-4-1 al 4-3-3: le novità

Come analizzato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport , la rivoluzione passa attraverso gli acquisti già messi a segno (in attesa di definire l'accordo con la Juventus per Joao Mario in prestito con diritto di riscatto). Tra i volti nuovi figurano Dragusin e Viery in difesa, Jimenez a destra, oltre ai rinforzi di peso a centrocampo come Atta e Oulai , che si aggiungono a Fagioli, Ndour e Mandragora.

Gli esperimenti tattici: dal 4-1-4-1 al 4-3-3

Nel test contro il QPR, Grosso ha alternato diverse soluzioni: si è passati dal 4-1-4-1 del primo tempo al 4-3-3 della ripresa. Curiosità principale al centro del campo, dove Oulai è stato impiegato da regista nei primi 45' e Fagioli nella seconda frazione. Tuttavia si tratta di prove d'estate: Grosso vedrebbe idealmente l'ivoriano come mezzala fisica, valutando Mandragora davanti alla difesa. I veri lavori in corso riguardano però l'attacco e le fasce: in attesa dei rinforzi offensivi dal mercato, Grosso ha dovuto adattare Jimenez ed impiegare Gudmundsson (comunque in uscita), mentre a sinistra manca ancora il terzino titolare (con l'obiettivo Valdepenas del Real Madrid e Brescianini provato nell'emergenza).