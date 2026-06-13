Paratici fa scouting al Mondiale: blitz per Brasile-Marocco prima del rientro

Il viaggio oltreoceano dei vertici viola sta per concludersi, ma prima di rientrare in Italia Fabio Paratici si concederà un'ultima tappa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo della Fiorentina approfitterà delle ultime ore a New York per assistere dal vivo alla sfida tra Brasile e Marocco, in programma nel New Jersey nella notte tra sabato e domenica.