Il viaggio oltreoceano dei vertici viola sta per concludersi, ma prima di rientrare in Italia Fabio Paratici si concederà un'ultima tappa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo della Fiorentina approfitterà delle ultime ore a New York per assistere dal vivo alla sfida tra Brasile e Marocco, in programma nel New Jersey nella notte tra sabato e domenica.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Paratici fa scouting al Mondiale: blitz per Brasile-Marocco prima del rientro
Gazzetta dello Sport
Paratici fa scouting al Mondiale: blitz per Brasile-Marocco prima del rientro
Fabio Paratici chiude il viaggio a New York assistendo a Brasile-Marocco. Radar accesi sui talenti del Mondiale
Per il dirigente si tratterà della prima volta assoluta al Mondiale da quando lavora per la Fiorentina, un'occasione d'oro per respirare il clima iridato e fare del sano scouting. Inutile girarci intorno: la presenza di Paratici in tribuna è legata alla caccia di qualche profilo interessante da regalare a Fabio Grosso. Oltre a visionare possibili talenti, il ds ritroverà in campo due vecchie conoscenze dei suoi trascorsi alla Juventus: i brasiliani Danilo e Alex Sandro.
Si chiude così, sotto i riflettori del Mondiale, il primo storico summit americano tra Paratici, il dg Ferrari e il presidente Commisso. Da lunedì si tornerà a fare sul serio a Firenze.
© RIPRODUZIONE RISERVATA