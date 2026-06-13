Incontro Paratici-ex presidente Tottenham: cessione della Fiorentina non c’entra

In attesa di sapere il contenuto degli incontri tra Commisso, Ferrari e Paratici negli Stati Uniti (in programma una conferenza stampa a breve), dagli Stati Uniti arriva intanto la notizia dell'incontro informale davanti a un caffè tra l'ex dirigente della Juventus e l'ex presidente del Tottenham, Daniel Levy, che risiede per buona parte dell'anno a New York. Un contatto confermato ma che, secondo quanto filtra, non avrebbe alcun collegamento con le ricorrenti voci relative a una possibile cessione della società. Rumors che continuano periodicamente a riaffacciarsi, ma che la famiglia Commisso ha sempre respinto con decisione. Lo riporta La Nazione.