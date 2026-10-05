Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, il giornalista Giampaolo Marchini ha parlato del momento della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

"Tutti vorremmo vedere Oulai titolare nel centrocampo della Fiorentina a Genova, ma ho l'impressione che scenderà in campo Ndour. In questa sosta Vanoli sta lavorando sodo con chi è rimasto a disposizione al Viola Park e, cercando prima di tutto l'equilibrio di squadra, credo punterà sull'italiano. Oulai possiede indubbiamente più estro e qualità pura, ma necessita ancora di essere disciplinato dal punto di vista tattico".

"Mastantuono deve giocare. Gnonto piace al mister"

"Mastantuono? Alla sua età si deve giocare, senza farsi condizionare troppo dal fuso orario o dalle trasferte internazionali. Negli anni '90 Batistuta faceva esattamente questo, a maggior ragione può farlo Mastantuono oggi. Gnonto, dal canto suo, potrebbe essere comunque schierato dal primo minuto: possiede qualità importanti che incontrano molto il favore di Vanoli".

La riflessione su Kayode

"Kayode? Si è trattato di un errore di valutazione, ma sono sviste che nel calcio possono capitare. D'altronde, la stessa Fiorentina ha beneficiato in questi ultimi anni di errori di valutazione affrettati commessi dalla Juventus. Fanno parte del gioco".