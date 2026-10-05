"Tutte le squadre hanno avuto questa sosta, quindi non può essere un alibi"
VIDEO - Il primo gol di Mastantuono in Nazionale ma non solo: l'Argentina domina
Roberto Ripa, ex viola, ha parlato a Lady Radio di Mastantuono ma non solo. Ecco le sue parole:
“Tutte le squadre hanno avuto questa sosta, quindi non può essere un alibi"
Ripa si aspetta una sfida impegnativa contro il Genoa:
“Contro il Genoa sarà dura, conoscendo un minimo De Rossi e il suo fare battagliero. Questa sosta è servita a Vanoli per lavorare sui dubbi e su recuperare giocatori come Gonçalves”.
Sul rientro tardivo di Mastantuono, Ripa ha invitato a considerare anche le energie mentali richieste ai professionisti:
“Vanoli farà le sue scelte anche in base a chi è rimasto a sua disposizione. Mastantuono tornerà tardi. Lui è un professionista. Io l'ho fatto e so quanto le energie che devono mettere in campo i calciatori non sono solo quelle fisiche”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Le nostre esclusive
Formula e riscatto: tutti i dettagli sulla possibile permanenza di Mastantuono
News viola
Njie: "Deluso dal Crystal Palace, voglio la Premier da stella. Felice di Firenze"
Radio e tv
Giovanni Galli: "Mastantuono? A Genova in panchina. Vi dico una cosa su Croci"
Radio e tv
Vanoli: "Il mio ritorno? Niente rivincite. Cosa mi ha impressionato di Mastantuono"
Radio e tv
Mencucci: "Tiago Gabriel uno dei più forti! Pongracic? Pensavo facesse meglio"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti