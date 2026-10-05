"Tutte le squadre hanno avuto questa sosta, quindi non può essere un alibi"

Redazione VN
Argentina v Burkina Faso - International Friendly

VIDEO - Il primo gol di Mastantuono in Nazionale ma non solo: l'Argentina domina

Roberto Ripa, ex viola, ha parlato a Lady Radio di Mastantuono ma non solo. Ecco le sue parole:

“Tutte le squadre hanno avuto questa sosta, quindi non può essere un alibi"

Ripa si aspetta una sfida impegnativa contro il Genoa:

“Contro il Genoa sarà dura, conoscendo un minimo De Rossi e il suo fare battagliero. Questa sosta è servita a Vanoli per lavorare sui dubbi e su recuperare giocatori come Gonçalves”.

Sul rientro tardivo di Mastantuono, Ripa ha invitato a considerare anche le energie mentali richieste ai professionisti:

“Vanoli farà le sue scelte anche in base a chi è rimasto a sua disposizione. Mastantuono tornerà tardi. Lui è un professionista. Io l'ho fatto e so quanto le energie che devono mettere in campo i calciatori non sono solo quelle fisiche”.
FIORENTINA VS NAPOLI

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