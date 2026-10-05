«La soluzione con il doppio play potrebbe essere la nostra strada futuraÂ», ha dichiarato Vanoli, indicando una prospettiva che porta alla coppia Fagioli-Oulai. Finora il tecnico ha affiancato a Fagioli soprattutto Ndour, che perÃ² non ha le caratteristiche di un regista, oppure ha sfruttato gli arretramenti dalla trequarti di Atta, come contro Venezia e Napoli, valorizzando le qualitÃ tecniche del francese. Soluzioni adattate che hanno comunque prodotto buone prestazioni individuali e collettive, in attesa di inserire stabilmente il centrocampista ivoriano.

Oulai torna oggi a Firenze e da domani, alla ripresa degli allenamenti, Vanoli lavorerÃ sul suo inserimento, attraverso una videoanalisi preparata dallo staff sui suoi comportamenti nelle due fasi. Lâ€™obiettivo Ã¨ correggere gli errori nei movimenti difensivi, potenzialmente costosi per la squadra, ed esaltarne tecnica, dinamismo e vivacitÃ atletica. Contro il Genoa la Fiorentina ripartirÃ dal 4-2-3-1, presumibilmente senza Oulai titolare, ma il tecnico potrebbe valutare anche il 4-3-3 se lo ritenesse piÃ¹ adatto alle caratteristiche dellâ€™ex Trabzonspor.

Acquistato per 25 milioni di euro, il ventenne Ã¨ considerato un talento da affinare: dopo le difficoltÃ e lâ€™impiego discontinuo dei primi due mesi, la prioritÃ Ã¨ accelerarne lâ€™integrazione, migliorando disciplina tattica, tempi degli inserimenti e posizionamento quando la Fiorentina viene attaccata. Fagioli, che conosce giÃ il calcio di Vanoli, Ã¨ diventato un titolare inamovibile e un riferimento della squadra; adesso spetta a Oulai compiere il salto di qualitÃ . Il lavoro individuale e il supporto dei video dovranno aiutarlo a conquistare un posto accanto a lui, costruendo il doppio regista immaginato per il futuro viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.