L'obiettivo Ã¨ farlo giocare con Fagioli
Focus VN - 2/3 di sosta: cosa emerge dal lavoro di Vanoli reparto per reparto
«La soluzione con il doppio play potrebbe essere la nostra strada futuraÂ», ha dichiarato Vanoli, indicando una prospettiva che porta alla coppia Fagioli-Oulai. Finora il tecnico ha affiancato a Fagioli soprattutto Ndour, che perÃ² non ha le caratteristiche di un regista, oppure ha sfruttato gli arretramenti dalla trequarti di Atta, come contro Venezia e Napoli, valorizzando le qualitÃ tecniche del francese. Soluzioni adattate che hanno comunque prodotto buone prestazioni individuali e collettive, in attesa di inserire stabilmente il centrocampista ivoriano.
Oulai torna oggi a Firenze e da domani, alla ripresa degli allenamenti, Vanoli lavorerÃ sul suo inserimento, attraverso una videoanalisi preparata dallo staff sui suoi comportamenti nelle due fasi. Lâ€™obiettivo Ã¨ correggere gli errori nei movimenti difensivi, potenzialmente costosi per la squadra, ed esaltarne tecnica, dinamismo e vivacitÃ atletica. Contro il Genoa la Fiorentina ripartirÃ dal 4-2-3-1, presumibilmente senza Oulai titolare, ma il tecnico potrebbe valutare anche il 4-3-3 se lo ritenesse piÃ¹ adatto alle caratteristiche dellâ€™ex Trabzonspor.
Acquistato per 25 milioni di euro, il ventenne Ã¨ considerato un talento da affinare: dopo le difficoltÃ e lâ€™impiego discontinuo dei primi due mesi, la prioritÃ Ã¨ accelerarne lâ€™integrazione, migliorando disciplina tattica, tempi degli inserimenti e posizionamento quando la Fiorentina viene attaccata. Fagioli, che conosce giÃ il calcio di Vanoli, Ã¨ diventato un titolare inamovibile e un riferimento della squadra; adesso spetta a Oulai compiere il salto di qualitÃ . Il lavoro individuale e il supporto dei video dovranno aiutarlo a conquistare un posto accanto a lui, costruendo il doppio regista immaginato per il futuro viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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