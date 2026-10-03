Ernesto Poesio, al Pentasport di Radio Bruno, commenta il momento della Fiorentina:

"Fagioli ieri ha fatto una gran partita, contro uno dei centrocampi migliori al mondo. Nelle ultime due partite l'ho visto proprio bene in quel ruolo. In questo senso mi sono piaciute le parole di Vanoli sul doppio play con Oulai. In caso di 4-2-3-1 c'è da chiedersi chi sarebbe il sacrificato. Su Ndour fino ad ora ci hai puntato molto. Oggi i giovatori più sono eclettici, più trovano spazio. Atta ha grandi qualità, ed è costato 40 milioni, credo si debba adattare al nuovo modulo, trovando il modo di rendere."

L'equilibrio: "Ogni tanto le troppe scelte rischiano di metterti in difficoltà, come è capitato a Grosso. Vanoli invece sembra essere ispirato dalla qualità, ma anche lui deve trovare un equilibrio. Le prossime 4-5 giornate saranno cruciali per capire gli orizzonti della Fiorentina. Come sappiamo bene, la classifica può far paura. Per questo vincere con il Genoa sarebbe fondamentale, visti gli impegni successivi. In 6 anni la Fiorentina non ha trovato un regista, dal post Torreira"