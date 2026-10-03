Mateo Pellegrino, in occasione del centenario della Fiorentina, è stato ospite al Festival dello Sport. Le parole dell'argentino:

"Per me rappresentare la Fiorentina è un orgoglio. Sono contento dell'investimento che la società ha fatto per me, spero che questo centenario venga ricordate, per ora ho provato emozioni molto belle. Incontrare Batistuta è stato un momento bellissimo. Mi ha detto che dovevo lasciare la vita in campo, e gli ho risposto che proverò a farlo in tutto e per tutto. Mi ricordo che guardavo i video dei suoi gol con mio babbo. Batistuta mi ha scritto anche dopo il centenario, dicendomi che dovevamo incontrarci di nuovo, così mi avrebbe raccontato qualcosa in più"

L'accoglienza: "Vivere Firenze è bello, c'è un gran legame tra la città e la Fiorentina. Mi fa sentire un po' come se fossi in Argentina, da noi è così. I tifosi mi chiedono di spaccare la porta (ride n.d.r). Sento la pressione, ma io in primis me la metto. Ho voglia di fare qualcosa di importante qua, lasciare un segno."

Il Viola Park: "Impattante, vorresti rimanere tutto il giorno li a lavorare. Abbiamo tutto quello che serve a noi giocatori per migliorare, ed anche lo staff ha voglia di lavorare. Ovviamente voglio segnare il più possibile, ed ho iniziato bene, ma l'importante è sostenerlo sul lungo termine. Non mi sono posto obiettivi, preferisco concentrarmi sul cammino. Paratici mi ha detto che mi seguiva da prima di Parma, è uno che capisce tanto di calcio, sono grato alui ed a tutti."

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