Bilic lascia a casa Pongracic. Contro l'Inghilterra non sarà in campo

Redazione VN
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Sosta per le nazionali da rimandati per alcuni centrali viola. Ieri Dragusin si è fatto espellere con la sua Romania, mentre Marin Pongracic non è stato convocato per la gara di oggi con l'Inghilterra, assieme a Majer e Budimir.

L'ex Lecce non ha convinto Bilic contro la Spagna, dato che è stato sostituito dopo il primo tempo. Al suo posto, con ogni probabilità, ci saranno Gvardiol e Vuskovic, una coppia dal talento e dalla modernità innate.

Pongracic

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