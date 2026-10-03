Sosta per le nazionali da rimandati per alcuni centrali viola. Ieri Dragusin si è fatto espellere con la sua Romania, mentre Marin Pongracic non è stato convocato per la gara di oggi con l'Inghilterra, assieme a Majer e Budimir.

L'ex Lecce non ha convinto Bilic contro la Spagna, dato che è stato sostituito dopo il primo tempo. Al suo posto, con ogni probabilità, ci saranno Gvardiol e Vuskovic, una coppia dal talento e dalla modernità innate.