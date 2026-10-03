Paolo Vanoli ha parlato a Sky Sport. Le dichiarazioni del tecnico viola:

"Il saluto ricevuto dalla gente quando sono andato via ha rafforzato ancora di più il mio legame con Firenze. Ho percepito che i tifosi avevano apprezzato e riconosciuto il lavoro fatto durante il nostro percorso”.

Sul ritorno a Firenze: “Non sono tornato con spirito di rivalsa personale. Sono arrivato con l’obiettivo di costruire qualcosa di importante e con grande motivazione. Tengo anche a sottolineare la fiducia e la considerazione che la famiglia Commisso mi ha sempre dimostrato”.

Su Fagioli: “Nel calcio di oggi i ruoli non sono più così rigidi e vanno interpretati in base alle caratteristiche dei giocatori. Sono molto contento della sua convocazione in Nazionale. Nella passata stagione ha lavorato tanto, anche nei momenti più complicati, migliorando molto pure nella fase difensiva. Un calciatore intelligente come lui può occupare diverse posizioni: può giocare davanti alla difesa, da mezzala con compiti di costruzione oppure in un centrocampo con due registi, soluzione sulla quale potremmo puntare in futuro”.