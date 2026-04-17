Il commento di David Guetta a Radio Bruno dopo la vittoria di ieri sera in Conference League contro il Crystal Palace, che però non ha garantito il passaggio del turno. Ecco le sue parole:

"Ieri l'atteggiamento del Crystal Palace mi ha davvero sorpreso: nonostante il 3-0 dell'andata, hanno continuato a perdere tempo sistematicamente. In questo scenario, il pubblico del Franchi è stato straordinario, supportando la squadra dall'inizio alla fine. Per un quarto d'ora, durante il secondo tempo, ho cullato il sogno dell'impresa e ho pensato che potessimo farcela davvero. Purtroppo, la realtà del campo ha detto altro. Piccoli non mi è sembrato lottare con la stessa ferocia vista all'andata; appare palesemente inadatto a un palcoscenico come quello di Firenze. Mi viene da paragonarlo a Beltran, anche se l'argentino ha inciso di più rispetto all'ex Cagliari. Il paragone con Pazzini, invece, non regge: in Pazzini la classe era evidente, il suo limite era solo il timore delle critiche. Qui il problema sembra tecnico."

Analisi dei singoli: Fazzini, Fabbian e Gudmundsson

"Tra i giovani, l'unico che cercava il dribbling quando la Fiorentina annaspava era Fazzini, ma resta il dato di fatto: non ha prodotto né gol né assist. Su Fabbian, invece, resto perplesso: non comprendo il senso del suo acquisto, se non come operazione legata alla cessione di Sohm. Nota positiva per Gudmundsson: la sua prestazione è stata più che sufficiente. Schierato dietro la punta si trova nel suo ruolo naturale e non mi spiego perché Vanoli abbia deciso di richiamarlo in panchina. Su Solomon, infine, il mio unico timore riguarda la tenuta fisica, un aspetto che purtroppo ha condizionato tutta la sua carriera."

Il futuro in panchina

"Se dovessi scegliere il dopo-Vanoli, io prenderei subito Maurizio Sarri. È l'allenatore ideale per aprire un ciclo serio e dare un'identità precisa a questa squadra."