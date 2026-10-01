Tra i volti nuovi arrivati a Firenze nell'ultima sessione di calciomercato c'è anche Wilfried Gnonto. L'esterno offensivo, approdato in maglia viola dal Leeds con la formula del prestito, si è raccontato ai microfoni di SportMediaset, facendo il punto sul suo inserimento negli schemi di Paolo Vanoli e sulle sue ambizioni a breve e lungo termine.

"L'Azzurro è un sogno, ma prima conta la Fiorentina"

Convocato a più riprese in passato con la Selezione maggiore, l'ex attaccante dello Zurigo non nasconde l'ambizione di ritrovare la maglia dell'Italia, pur mantenendo ben salde le priorità:

"Sappiamo tutti quello che la Nazionale rappresenta per ogni calciatore: è un sogno e un obiettivo chiaro, ma in questo momento devo pensare esclusivamente alla Fiorentina. Se un giorno sarò ancora lì mi farà sicuramente enorme piacere, ma non è la prima cosa che ho in testa adesso".

Il rapporto con Vanoli e la concorrenza con Mancini

Per ritrovare un posto fisso tra i convocati del CT Roberto Mancini, la strada passa necessariamente dalle prestazioni al Viola Park e sul campo:

"Convincere Mancini potrebbe essere un obiettivo, ma prima di tutto devo mettere in difficoltà Vanoli qui a Firenze. Ci sono tanti giovani di talento, sia nella Fiorentina che nell’Italia, e mi farebbe davvero piacere essere uno di quelli su cui puntare".

Duttilità tattica ed entusiasmo viola

Chiusura dedicata al ruolo in campo e all'impatto con la nuova realtà guidata dal tecnico viola:

"Il fatto di essere definito duttile? È sia un complimento che una trappola. Bisogna farsi trovare sempre pronti a fare più cose e per me non è difficile perché sono molto 'aperto' e disponibile. Vanoli ci ha chiesto di dimenticare quanto successo in passato e di partire da una pagina bianca, come ha ripetuto varie volte: è esattamente quello che stiamo facendo. Ho tantissima voglia di dimostrare chi sono, un grande entusiasmo e sono felicissimo di essere qui. Cerco solo di lavorare duro e divertirmi".