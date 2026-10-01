Le parole del CT Scaloni dopo il 4-0 alla Bolivia: il ritorno in Nazionale dell'Albiceleste di Franco Mastantuono e la gestione dei giovani talenti
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Dopo l'amarezza per la mancata convocazione ai Mondiali 2026, Franco Mastantuono è tornato a indossare la maglia dell'Argentina nell'ampio successo per 4-0 in amichevole contro la Bolivia. Un rientro positivo per il gioiello dell'Albiceleste, finito al centro dei pensieri del CT Lionel Scaloni nel post-partita.
Le parole di Scaloni su Mastantuono e i giovani talenti
Interpellato in conferenza stampa a margine di un focus sul classe 2007 del Boca Juniors Leonel Flores, il Commissario Tecnico dell'Argentina ha voluto spendere parole importanti di protezione proprio nei confronti del fantasista viola:
"Quello di Leonel Flores è un talento che va curato, esattamente come Franco Mastantuono. Penso che abbiano praticamente la stessa età, eppure a volte pensiamo ancora che Franco sia già un veterano. Dobbiamo prenderci cura di questi ragazzini perché è l'unico modo per permettergli di esprimere tutte le loro qualità. Non possiamo assolutamente pretendere che faccia in dieci minuti cose straordinarie ogni singola partita; sarebbe incredibile, e magari a volte può anche riuscirci. Ma ci vuole calma: Mastantuono, Flores, Nico Paz sono talenti puri e, da parte nostra, faremo di tutto per tutelarli sempre".
Gestione e prospettiva
Parole chiare che confermano quanto la guida tecnica argentina consideri centrale la figura di Mastantuono nel nuovo ciclo post-mondiale, predicando però la giusta pazienza ed evitando di caricare di responsabilità eccessive un talento purissimo ma ancora giovanissimo.
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