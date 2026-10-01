Franco Mastantuono è tornato a vestire la maglia dell’Argentina nella vittoria per 4-0 contro la Bolivia, prima amichevole dopo il Mondiale 2026. Il giocatore della Fiorentina ha raccontato il dolore per non essere rientrato nei 26 convocati scelti da Lionel Scaloni, guardando però con fiducia al nuovo percorso con la Nazionale.

«È brutto essere esclusi dalla lista per la Coppa del Mondo», ha dichiarato Mastantuono, spiegando di aver continuato a sostenere i compagni e l’Argentina. «Hanno vissuto una Coppa del Mondo incredibile che credo abbia lasciato orgogliosi tutti gli argentini. Ora penso all’inizio di un nuovo processo, in cui mi sento bene e posso avere l’opportunità ma, soprattutto, lavorare per la Nazionale».

Il talento originario di Azul si è soffermato anche sulla libertà concessagli da Scaloni e sulle sensazioni positive vissute dopo il passaggio dal Real Madrid alla Fiorentina. Un cambiamento che, nelle sue parole, ha avuto effetti anche sul piano personale:

«Mi dà molta libertà di giocare e lo ringrazio per questo, mi sento molto bene da quando sono andato in Italia e ho cambiato un po’ la mia vita, mi sento molto bene e mi è piaciuto molto», ha raccontato. Parole che confermano quanto Mastantuono si senta a proprio agio nella nuova esperienza viola, dalla quale riparte anche per ritagliarsi spazio con l’Argentina.