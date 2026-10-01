Arthur Atta è tornato definitivamente in gruppo e ieri pomeriggio si è allenato a pieno regime con i compagni, dopo una mattinata dedicata alla parte atletica. Le tre settimane di sosta stanno permettendo al centrocampista francese, rallentato dai problemi fisici all’inizio della sua avventura viola, di recuperare la condizione: l’obiettivo è averlo pienamente pronto alla ripresa del campionato, tra una decina di giorni, e i segnali sono incoraggianti. Paolo Vanoli aveva indicato la pausa come occasione per integrare uno dei migliori elementi della rosa e ora pensa di schierare il ventitreenne nato a Rennes al centro della trequarti nel 4-2-3-1 collaudato contro il Napoli, come raccordo tra le serpentine in profondità di Njie e i movimenti negli spazi interni di Mastantuono.

Secondo quanto filtra dal Viola Park, Atta è in vantaggio su Pedro Gonçalves per il posto alle spalle della punta, grazie a una condizione fisica in netta crescita rispetto al portoghese. Il classe 2003 può aggiungere imprevedibilità attraverso estro, dialogo nello stretto e inserimenti, togliendo riferimenti agli avversari e contribuendo alla costruzione della manovra offensiva. Valorizzarlo è anche una priorità della società, che a luglio lo ha acquistato a titolo definitivo dall’Udinese per 25 milioni di euro più bonus, riconoscendo ai bianconeri il 30% sulla futura rivendita. La Fiorentina potrà ridurre questa percentuale fino al 10% versando una somma concordata: una questione da affrontare più avanti, mentre adesso l’obiettivo è trovare la collocazione più adatta al suo talento.

Atta ha mostrato fin dall’arrivo grande determinazione: «Quando la Fiorentina ha bussato alla mia porta, non ho avuto dubbi sulla decisione da prendere», aveva dichiarato al giornale due mesi e mezzo fa. «Non mi sono lasciato influenzare da sensazioni o fattori esterni, e ho sentito subito che sarebbe stata la scelta giusta». Il ruolo più vicino alla porta che Vanoli sta preparando per lui potrebbe valorizzarne anche il contributo realizzativo, coerentemente con la preferenza espressa dal francese: «Tra i gol e gli assist, scelgo sempre i primi. Ma l'importante è che vinca la Fiorentina...». Lo scrive il Corriere dello Sport.