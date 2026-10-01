Alex Jimenez, esterno spagnolo classe 2005 arrivato in estate dal Milan via Bournemouth, sta trovando nella Fiorentina l’occasione per rilanciarsi dopo un passato difficile. Dopo un avvio lento, l’arrivo di Paolo Vanoli ha segnato una svolta: il tecnico ne ha riconosciuto le potenzialità fin dai primi allenamenti, schierandolo subito titolare e ottenendo risposte immediate, come il gol del pareggio contro il Napoli. Il suo dinamismo, la capacità nell’uno contro uno e le progressioni palla al piede lo rendono particolarmente pericoloso nelle transizioni offensive.

Il sistema flessibile di Vanoli valorizza la sua capacità di giocare su entrambe le fasce, chiedendogli di garantire ampiezza ma anche di accentrarsi, rompere le linee e diventare un rifinitore aggiunto nella costruzione della manovra. L’allenatore incoraggia l’audacia e quel “pizzico di follia” che portano imprevedibilità al gioco, pur pretendendo disciplina senza palla. Jimenez deve soprattutto controllare l’istintività nel primo pressing, trovare maggiore equilibrio difensivo e ridurre le pause, anche se la forza fisica lo aiuta a recuperare la posizione sulle ripartenze avversarie.

Il lavoro quotidiano al Viola Park e il rapporto speciale con Vanoli stanno accompagnando lo spagnolo verso un possibile salto di qualità. La Fiorentina punta molto sul suo futuro, mentre il tecnico lo considera una scommessa personale: lo difende nelle difficoltà e ne valorizza l’esuberanza, vedendo nella sua anarchia calcistica una risorsa rara da coltivare con pazienza. Jimenez sembra così aver trovato una guida esigente, capace di apprezzarne il talento e pronta ad affidargli la corsia laterale per contribuire al futuro della squadra. Lo scrive la Nazione.