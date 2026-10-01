Come sempre all'inizio del nuovo mese la pagella viola di quello appena trascorso
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0 alla la frase incriminata di Grosso
"Se mi vuoi bene esonerami". Le parole, non confermate, che Grosso avrebbe detto a Paratici durante l'ormai notoria turbolenta conversazione che originò in effetti la sua sollevazione, certificano meglio di ogni altra cosa l'esperienza a Firenze del campione del mondo 2006. Un fallimento sotto tutti gli aspetti. E la separazione è stata appunto anche peggio del (breve) matrimonio. Chissà se poi si arriverà davvero alle carte bollate, con il club gigliato che ha fatto balenare l'ipotesi di un licenziamento per giusta causa.
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