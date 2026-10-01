Forte ballottaggio invece tra Frattesi e Barella
Azzurri pizzicati nell’orgoglio, reazione da italiani. Vanoli, adesso pizzica i nostri viola
Domani l'Italia di Roberto Mancini, dopo la vittoria per 4 a 1 contro la Turchia, sfiderà la Francia di Zidane. Il ct azzurro cerca la giusta combinazione in mezzo al campo con il Corriere dello Sport e la Gazzetta dello Sport che spingono ancora per la titolarità di Nicolò Fagioli.
Il centrocampista della Fiorentina, schierato nel ruolo di mezzala, sembra aver stregato Roberto Mancini che adesso non intende fare a meno di lui. Con Fagioli, anche Tonali sembra sicuro del posto. Forte ballottaggio invece tra Frattesi e Barella per il terzo del centrocampo.
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