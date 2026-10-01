Dopo i due giorni di riposo concessi al termine del 9-0 contro il Signa, ieri la Fiorentina è tornata al Viola Park con una doppia seduta, ritrovando l’intensità della settimana precedente. Al mattino spazio al potenziamento fisico, nel pomeriggio alla tattica, con diversi ragazzi della Primavera aggregati per compensare le assenze degli otto nazionali. Vanoli ha insistito sul 4-2-3-1, già sperimentato nelle tre partite tra campionato e Coppa Italia e riproposto nell’amichevole di domenica. L’obiettivo è la trasferta del 10 ottobre a Marassi contro il Genoa, che aprirà un ciclo importante per misurare le ambizioni viola.

Buone notizie per Arthur Atta, tornato ad allenarsi con i compagni dopo aver saltato il test con il Signa per seguire un programma individuale. Sabato è previsto un allenamento congiunto a porte chiuse, probabilmente contro la Primavera di Andreazzoli o l’Under 18 di Capparella, seguito da altre 48 ore di riposo. Per quella giornata Vanoli dovrebbe avere nuovamente a disposizione Beto e Oulai, attesi a Firenze nelle prossime ore dopo gli impegni con le rispettive Nazionali: entrambi, però, dovrebbero lavorare a parte.

Gli altri sei nazionali rientreranno progressivamente: Fagioli è atteso domenica, mentre Ndour e Njie torneranno dopo aver concluso lunedì prossimo gli appuntamenti con le rispettive Under 21. Gli ultimi rientri si concentreranno il 7 ottobre, quando Dragusin e Pongracic sono attesi al Viola Park. Mastantuono arriverà invece in Italia soltanto in tarda serata: all’argentino resteranno poco più di due giorni di lavoro per preparare la sfida contro il Genoa. Lo scrive la Nazione.